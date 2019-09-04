Forvette forma Cenk’in

Tecrübeli teknik adam, en büyük sıkıntıyı forvet ve sol bek mevkilerinde yaşarken, bu iki bölgede Cenk Tosun ile Umut Meraş’a görev vereceği öğrenildi. Everton’da forma şansı bulamayan Cenk, Enes Ünal’ın sakatlığı, Güven Yalçın’ın da tecrübe eksikliği nedeniyle Güneş’in yine ilk tercihi olacak. Takımda orijinal mevkisi sol bek olan tek isim Umut Meraş da Andorra maçına 11’de başlayacak. Bu arada Andorra mücadelesini İskoç hakem Donald Robertson’ın yöneteceği açıklandı.