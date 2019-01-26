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Forvette son aday Guidetti

Sarı-Kırmızılılar, İsveçli oyuncu için kulübüne satın alma opsiyonlu kiralama teklifi yaptı. İspanyollar ise Guidetti’yi direkt bonservis ile verebileceklerini bildirdi. Cim-Bom, şimdi Alaves’i iknaya çalışıyor.

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ARA transfer döneminin bitimine kısa bir süre kala Galatasaray dört koldan forvet transferi için çalışmalarını sürdürüyor. Bir yandan Çin’den Alan’ın transferi için haber bekleyen,Sarı-Kırmızılı yönetimin sürpriz bir golcü adayı ortaya çıktı; John Guidetti! İspanya La Liga takımlarından Alaves’te forma giyen Guidetti’nin transferi için Aslan devreye girdi. 
 
ASLAN, GÖRÜŞMEYE DEVAM 
 
İspanya ekibi Alaves’te forma giyen Guidetti’nin transferi için devreye giren Galatasaray, Sarı -Kırmızılılar’ın hem oyuncu hem de kulübü ile gö- rüşmelere başladığı öğrenildi. Alaves’in satın alma opsiyonlu kiralık tekliflerine sıcak bakmadığı ve İsveçli golcüyü direkt bonservisi ile satmak istediği öğrenildi. Cim-Bom’da buna göre tekliflerini hazırladı. 
 
14 MAÇTA GOL ATAMADI 
 
26 yaşındaki Guidetti, sezon başında Celta Vigo’dan 4 milyon euro bonservs bedeli ile Alaves’e transfer oldu ancak geride kalan 14 maçta golle tanışamadı. Galatasaray taraftarın sevgilisi İsveçli Johan Elmander de Guidetti hakkında, “John Guidetti hakkında söyleyebileceğim tek şey, çok iyi bir oyuncu olduğu ama onun dışında bu isimlerle ilgili yorum yapamam” demişti.

Karlofça Antlaşması - Tarihte bugün 26 Ocak 1699

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