Forvette son aday Guidetti

ARA transfer döneminin bitimine kısa bir süre kala Galatasaray dört koldan forvet transferi için çalışmalarını sürdürüyor. Bir yandan Çin’den Alan’ın transferi için haber bekleyen,Sarı-Kırmızılı yönetimin sürpriz bir golcü adayı ortaya çıktı; John Guidetti! İspanya La Liga takımlarından Alaves’te forma giyen Guidetti’nin transferi için Aslan devreye girdi.

ASLAN, GÖRÜŞMEYE DEVAM

İspanya ekibi Alaves’te forma giyen Guidetti’nin transferi için devreye giren Galatasaray, Sarı -Kırmızılılar’ın hem oyuncu hem de kulübü ile gö- rüşmelere başladığı öğrenildi. Alaves’in satın alma opsiyonlu kiralık tekliflerine sıcak bakmadığı ve İsveçli golcüyü direkt bonservisi ile satmak istediği öğrenildi. Cim-Bom’da buna göre tekliflerini hazırladı.

14 MAÇTA GOL ATAMADI

26 yaşındaki Guidetti, sezon başında Celta Vigo’dan 4 milyon euro bonservs bedeli ile Alaves’e transfer oldu ancak geride kalan 14 maçta golle tanışamadı. Galatasaray taraftarın sevgilisi İsveçli Johan Elmander de Guidetti hakkında, “John Guidetti hakkında söyleyebileceğim tek şey, çok iyi bir oyuncu olduğu ama onun dışında bu isimlerle ilgili yorum yapamam” demişti.