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Spor

Fotis Ioannidis'in bonservis bedeli el yakıyor

Yunan ekibi Panathinaikos, golcü futbolcusu Fotis Ioannidis'in bonservis bedelini 30 milyon euro olarak belirledi.

21 Haziran 2024 Cuma 16:07 - Güncelleme:
Fotis Ioannidis'in bonservis bedeli el yakıyor
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Panathinaikos, golcü futbolcusu Fotis Ioannidis'in bonservis bedeli belirledi.

Fransız basınında yer alan habere göre, Yunan temsilcisi, 24 yaşındaki futbolcusu için 30 milyon euro bekliyor.

Sporting'in Ioannidis transferi için daha önce girişimlere başladığı ancak Panathinaikos'un 30 milyon euro'luk beklentisi nedeniyle bu transferi rafa kaldırdığı kaydedildi.

Yunan golcü ile şu anda İtalya'dan Bologna ve İngiltere'den Ipswich Town'un ilgilendiği öne sürüldü.

Panathinaikos'ta geçen sezon 44 maçta süre bulan Ioannidis, 23 gol attı ve 9 asist yaptı.

  • Fotis Ioannidis
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