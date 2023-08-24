Fountas: Kendimi hazır hissediyorum

D.C. United ile yollarını ayırdıktan sonra Trabzonspor'un kadrosuna kattığı Taxiarchis Fountas, fiziksel açıdan eksikleri olsa da çıktığı ilk antrenmanlarda oldukça olumlu sinyaller verdi.

Hem kanat hem de ikinci forvet pozisyonunda görev yapabilen Yunan yıldızın, teknik direktör Nenad Bjelica ile yaptığı görüşmede "Kendimi hazır hissediyorum" dediği öğrenildi.

Kanat bölgesindeki sıkıntıdan dolayı, Fountas, Akyazı'daki Rize maçında kadroda olabilir.

GEÇEN SEZONKİ PERFORMANSI

Geçen sezon MLS ekibi D.C. United forması giyen 27 yaşındaki kanata oyuncusu Taxiarchis Fountas 17 resmi maçta 6 gol ile skora katkı sağladı ve 1101 dakika oyunda kaldı.