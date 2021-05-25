25 Mayıs 2021 Salı 16:10 - Güncelleme: 25 Mayıs 2021 Salı 16:10

Süper Lig'in devleri yeni sezon için transfer çalışmalarına tüm hızıyla başlamış durumdalar. Beşiktaş , Fenerbahçe ve Galatasaray'ın ismi sık sık Türk kulüpleri ile anılan Olympiacos'un yıldızı Konstantinos Fourtounis için devrede oldukları iddia edildi.

Yunanistan basınından Sportime'ın haberine göre oyuncunun menajerliğini yapan Paul Koutsoliakos, transfer görüşmeleri adına İstanbul'da bulunuyor. Fourtounis için en istekli ekibin Beşiktaş olduğu belirtilmekte. Galatasaray'ın da transfer adına devrede olduğu aktarılırken daha önce isminin anıldığı Fenerbahçe'nin de ilgisinin sürdüğü ifade ediliyor.

BONSERVİS SORUNU

28 yaşındaki Yunan 10 numaranın, Olympiacos ile olan sözleşmesi 2023'te sona erecek. Yunan ekibinin Fourtounis'in transferinden yüksek bir bonservis beklentisi olduğu aktarılıyor.

Bu sezon Olympiacos formasıyla toplam 46 maça çıkan Fourtounis; 9 gol, 13 asistlik katkı sağladı. 28 yaşındaki oyuncu, bugüne kadar 54 kez formasını giydiği Yunanistan Milli Takımı'nın formasıyla da 9 gol kaydetti.