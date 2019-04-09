France Football dergisi, Trezeguet'i 'Ayın en iyi Afrikalı futbolcusu' seçti
Kasımpaşa'nın Mısırlı yıldızı Trezeguet, France Football tarafından Mart ayının en iyi Afrikalı futbolcusu ödülüne layık görüldü.
France Football dergisinin her ay yaptığı ''Ayın en iyi Afrikalı futbolcusu'' yarışmasının Mart galibi, Kasımpaşa forması giyen Trezeguet oldu.
24 yaşındaki futbolcu, Mart ayında Süper Lig'de Trabzonspor ve Akhisarspor'a karşı önemli goller atarken Mısır Milli Takımı ile de Nijer maçını boş geçmedi. Hem kulüp hem de milli takımda iyi bir performans gösteren Trezeguet, France Football tarafından Mart ayının en iyi Afrikalı futbolcusu seçildi.
NICOLAS PEPE'NİN ÖNÜNDE LİDER
Listede ikinci sırayı Fransa Ligi'nde yıldızını parlatan ve transfer döneminin gözde ismi haline gelen Fildişi Sahilli Nicolas Pepe alırken üçüncü sırada Reims'in Senegalli kalecisi Edouard Mendy aldı.
YLDIZLARI GERİDE BIRAKTI
Trezeguet, oyların 82% gibi büyük bir oranını alırken Afrikalı yıldızlar Muhammed Salah, Sadio Mane, Aubameyang, Ahmed Musa, Bakambu gibi isimleri de geride bırakmış oldu.
(Sporx)
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