France Football dergisi Ballon d'Or 2018'in kazananı yazdı

Ballon d'Or 2018 ödül töreni, önümüzdeki pazartesi günü Fransa'nın başkenti Paris'te düzenlenecek.

France Football dergisi, Ballon d'Or'un yanı sıra Ballon d'Or Kadın (en iyi kadın futbolcu) ve Kopa Ödülü'nü (en iyi 21 yaş altı futbolcu) de verecek.

Derginin yazı işleri müdürü Pascal Ferre sosyal medya hesabı aracılığıyla bir video yayınlayarak bu yılın kazananlarının belli olduğunu duyurdu.

Açıklamada ödüllerin bu yılki sahiplerinin telefonla aranarak 3 Aralık'taki tören öncesi bilgilendirildiği ifade edildi.

(Fanatik)