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Spor

Francesco Farioli: Aldığımız dersleri cebimize koyarak çalışmaya devam edeceğiz

Süper Lig'in 21. haftasında deplasmanda Beşiktaş'a 3-0 yenilen Alanyaspor'da teknik direktör Francesco Farioli, maçın ardından açıklamalarda bulundu.

27 Ocak 2023 Cuma 23:06 - Güncelleme:
Francesco Farioli: Aldığımız dersleri cebimize koyarak çalışmaya devam edeceğiz
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Alanyaspor Teknik Direktörü Francesco Farioli, Beşiktaş karşılaşmasının ardından konuştu.

Mağlubiyetle iglili konuşan Francesco Farioli, "Biz de gol şansları bulduk, atsak farklı olabilirdi. Beşiktaş'a evinde 5 şans verirseniz, bunları atarlar. Cenk Tosun, Türk futbolunun en pahalı transferi. Bunun nedenini gösterdi. İki takım arasındaki farklar ortaya çıktı. Biz genç bir takımız. Bazen dönemiyoruz." dedi.

33 yaşındaki İtalyan teknik adam, "Çok net pozisyonlar biz de bulduk ama golü atamadık. Bazı maçlarda 10 net pozisyon buluyoruz ama atamıyoruz. Oyuncularımızın skora ortak olma isteği eksikti. Aldığımız dersleri cebimize koyarak çalışmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

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