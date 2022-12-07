İSTANBUL 12°C / 8°C
Parçalı bulutlu, güneşli
7 Aralık 2022 Çarşamba / 14 CemaziyelEvvel 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    18,6365
  • EURO
    19,5997
  • ALTIN
    1071.53
  • BIST100
    4827.04
  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Francesco Farioli: Pozisyonlar yakaladık ama son paslarda, sonlandırmada sıkıntılar yaşadık
Spor

Francesco Farioli: Pozisyonlar yakaladık ama son paslarda, sonlandırmada sıkıntılar yaşadık

Dünya Kupası arasını değerlendirmek isteyen Alanyaspor, Antalya kampında Fenerbahçe ile oynadığı hazırlık maçında sahadan 4-2 mağlup ayrıldı.

DHA7 Aralık 2022 Çarşamba 22:24 - Güncelleme:
Francesco Farioli: Pozisyonlar yakaladık ama son paslarda, sonlandırmada sıkıntılar yaşadık
ABONE OL

Alanyaspor, hazırlık maçında Fenerbahçe'ye 4-2 mağlup oldu. Karşılaşmanın ardından Alanyaspor Teknik Direktörü Francesco Farioli, açıklamalarda bulundu. Farioli, "Bizim için çok iyi bir maçtı. Hem oyuncularımızın fiziksel durumunu hem de oyun içindeki durumlarını görmemiz için. Güçlü bir takıma karşı oynadık, çok iyi bir fırsattı. Böyle bir maç oynayabildiğimiz için mutluyuz" dedi.

Farioli, mücadeleye iyi başladıklarını ifade ederek, "Pozisyonlar yakaladık ama son paslarda, sonlandırmada sıkıntılar yaşadık. Gole çeviremedik. En sıkıntılı kısım ikinci yarının başında 2 gol yememizdi. Bu, takım için çok üzücüydü. Sonrasında oyun olarak tekrar toparladık ve geri döndük. 2 de gol bulduk, mücadelemiz iyiydi. Bütün oyuncularımıza dakika verme fırsatı bulduk. Özellikle genç oyuncular için çok önemli böyle maçlarda süre almak" diye konuştu.

"LİG UZUN SÜREÇ, BENCE GERİ GELECEĞİZ VE DAHA FAZLA PUAN TOPLAYACAĞIZ"

Oyuncularının kampta çok iyi çalıştığını ifade eden Farioli, şunları dile getirdi:

"Ligdeki sıralamamız bize gerçeği söylüyor, o yüzden hak ettiğimiz yerdeyiz. Ama tabi insan geriye baktığında daha çok puan alabilirdik diyor. Burada biraz yaşadığımız zorlukları göz önünde bulundurmak gerekiyor. Takım çok geç toplandı, geç hazırlandık. Bunların normal olduğunu düşünüyorum. Yöneticilerden oyunculara kadar herkes bunun farkında. Lig uzun süreç, bence geri geleceğiz ve daha fazla puan toplayacağız. Takımıma güveniyorum."

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.