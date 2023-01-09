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Spor

Francesco Farioli: Skor gerçekleri yansıtmıyor

Süper Lig'in 18. haftasında evinde Trabzonspor'u 5-0 yenen Alanyaspor'da teknik direktör Francesco Farioli, maçın ardından açıklamalarda bulundu.

9 Ocak 2023 Pazartesi 22:51 - Güncelleme:
Francesco Farioli: Skor gerçekleri yansıtmıyor
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Alanyaspor Teknik Direktörü Francesco Farioli, ligde Trabzonspor karşısında aldıkları 5-0'lık galibiyet sonrası görüşlerini aktardı.

İtalyan teknik adam, "Benim için skordan öte bugün sahada oyuncularımızın göstermiş olduğu üstün çaba önemliydi. Çok iyi mücadele ettiler. İlk golü oyun kurulumundan bulduk. Bunun için çok emek sarf ediyoruz. Golden sonra Trabzonspor bizi sahamıza kapattılar ama oyuncularımız güzel bir savunma yaptılar. Goller de peş peşe geldi sonrasında." dedi.

Farioli, maç sonundaki açıklamalarını, "Skor gerçekleri yansıtmıyor, bazen sahadaki performansı yansıtmıyor. 5-0 kazandık ama önde 7-8 kere tehlike yaratıp 5 gol attık. Kasımpaşa maçında çok fazla hücum ettik ama 1 gol atabildik. Bugün oyuncularım karakter gösterdi, isteklilerdi. Beni de bu mutlu etti. Mental olarak sahada güçlüydük. Gol yemedik. Maç sonunda gol yememek için çok yüksek çaba sarf ettik. Öndeki oyuncularımız topu alınca nasıl tehlikeli olduklarını gösterdiler. Çalışmalarımızın meyvesini aldığımız için çok mutluyuz. Trabzonspor çok iyi, çok organize bir takım. Çok iyi bir teknik direktörleri var. Böyle kazanmak kolay değil." diye tamamladı.

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