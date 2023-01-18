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  • Francesco Farioli'den hakem tepkisi: Penaltı pozisyonu var, kartlar var...
Spor

Francesco Farioli'den hakem tepkisi: Penaltı pozisyonu var, kartlar var...

Ziraat Türkiye Kupası'nın son 16 turunda Galatasaray'a 2-1 yenilerek elenen Alanyaspor'da teknik direktör Francesco Farioli, maçın ardından açıklamalarda bulundu.

18 Ocak 2023 Çarşamba 00:00 - Güncelleme:
Francesco Farioli'den hakem tepkisi: Penaltı pozisyonu var, kartlar var...
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Alanyaspor teknik direktörü Francesco Farioli, Galatasaray'a kupada 2-1 yenildikleri maç sonrası konuştu.

İtalyan teknik adam maç değerlendirmesinde, "Takımım inanılmaz performans gösterdi. İlk 15 dakika inanılmaz pozisyonlar yakaladık. Galatasaray ilk frikikte golü attı. İkinci gol, Mertens diyecek bir şey yok. Galatasaray son dönemde rakibini öldüren bir takım. İnanılmaz performans gösteriyorlar." açıklamasını yaptı.

Farioli penaltı itirazları olan pozisyona da değinerek, "Böyle şeyleri konuşmayı sevmiyorum ama maçın yönetimi de biraz etkili oldu. Bir penaltı pozisyonu var, kartlar var... Böyle olunca, bizim için oynaması da zorlaşıyor." diyerek açıklamalarını tamamladı.

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