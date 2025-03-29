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Spor

Francesco Totti'den Roma'ya mesaj: Geri dönebilirim

AS Roma efsanesi Francesco Totti, Wolves'tan gelen bir teklifi değerlendirdiğini ancak 'tek bir formaya sadık kalmak' prensibiyle reddettiğini açıkladı. 48 yaşındaki yıldız, 'Sadece Roma için dönerim' diyerek taraftarlarını duygulandırdı.

Dış Basın29 Mart 2025 Cumartesi 15:25 - Güncelleme:
Francesco Totti'den Roma'ya mesaj: Geri dönebilirim
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AS Roma'nın unutulmaz kaptanı Francesco Totti, futbolu bıraktıktan yıllar sonra ilginç bir itirafta bulundu. İtalyan efsane, Wolves'tan gelen bir teklifi ciddi şekilde değerlendirdiğini ancak prensipleri nedeniyle reddettiğini açıkladı.

Totti, taraftarlarla yaptığı söyleşide, "Eski bir takım arkadaşım beni arayıp 'Yardımcı olabilir miyim?' diye sordu. Fiziksel testler yaptım, vücudumun hala futbola uygun olduğunu gördüm. Ancak altı ay başka bir takımda oynamak bana doğru gelmedi" dedi.

"SADECE ROMA İÇİN GERİ DÖNERİM"

Kariyerini tek bir kulüpte tamamlayan nadir oyuncular arasında yer alan Totti, "Bunu sanırım sadece ben ve Paolo Maldini başardık. Mevcut seviyeye katkı sağlayabileceğimi biliyordum ama Roma'ya olan saygım bunu engelledi" ifadelerini kullandı.

48 yaşındaki efsane oyuncu, sözlerini şakayla karışık tamamladı:

"Yeter artık, yoksa acınası biri olurum! Tabii ki eğer AS Roma beni ararsa, bunu düşünürüm!"

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