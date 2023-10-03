Francis Cagigao: Avrupa'nın en iyilerinden olabiliriz

Galatasaray Scout Bölüm Müdürü Francis Cagigao, İngiliz basınına önemli açıklamalarda bulundu.

"AVRUPA'NIN EN İYİLERİNDEN OLABİLİRİZ"

Şampiyonlar Ligi'yle ilgili konuşan Cagigao, "Türkiye şampiyonunun, Şampiyonlar Ligi'nde gruplara kalmak için üç eleme oynamak zorunda kalması normal değil. Ama ben her şeye kısa ve orta vadede bakıyorum ve kesinlikle orta vadede Galatasaray, Avrupa'nın süper güçlerinden biri olabilir. Çok ve akıllıca çalışmamız gerekiyor. Bunun gerçekleşmesi için her yıl yapının gelişmesi gerekecek, neden olmasın? Galatasaray neden Avrupa'nın en iyi 10 kulübünden biri olmasın?" dedi.

"EN İYİ TARAFTAR KİTLESİNE SAHİBİZ"

İspanyol futbol adamı, sözlerine, "Bence dünyanın en iyi taraftar kitlesine sahibiz. Potansiyel ve olanaklar olağanüstü. Kulübün Avrupa futbolunda yeniden dominant bir takım olması için heyecan verici projeler var. Yönetimin ve kulübün vizyonu, Avrupa'nın güçlü takımlarına arasına geri dönmek. Eğer bu vizyona sahip olmasalardı ben burada olmazdım" diye devam etti.

Arsenal döneminde Cesc Fabregas, Gabriel Martinelli ve William Saliba gibi isimleri keşfettiğinin hatırlatılan Cagigao, "Hala o cevherleri bulmaya, en iyi potansiyelleri bulmaya ve o hissi yaşamaya çok hevesliyim. Türkiye'de çok sayıda iyi genç yetenek var. Akademimiz için çalışma devam ediyor. Önemli olan bunu inşa etmek ve eğer bunu yapabilirseniz başarıya giden yolda ilerliyorsunuz demektir" sözlerini sarf etti.