Franck Kessie, Al Ahli'de

Suudi Arabistan'ın Al Ahli takımı, Barcelona'nın orta saha oyuncusu Franck Kessie'yi transfer ettiğini duyurdu.

Kessie'nin transferiyle ilgili olarak Suudi kulübünün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada "Hikaye burada devam ediyor. Hoşgeldin Kessie" ifadeleri kullanıldı.

AL AHLI'DEN YILDIZ YAĞMURU

Yaptığı transferlerle dikka çeken Al Ahli; Roberto Firmino, Riyad Mahrez, Edouard Mendy ve Allan Saint-Maximin gibi yıldız futbolcuları da kadrosuna katmıştı.

43 MAÇTA 3 GOL, 3 ASİST

Fildişi Sahilli orta saha oyuncusu geçen yaz Milan ile sözleşmesinin sona ermesinin ardından bonservis bedelsiz olarak Barcelona'ya transfer olmuştu. Katalan takımıyla 43 maça çıkan Franck Kessie 3 gol, 3 asistle oynamıştı.