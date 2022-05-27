İSTANBUL 27°C / 15°C
Parçalı bulutlu, güneşli
27 Mayıs 2022 Cuma / 26 Sevval 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    16,225
  • EURO
    17,3788
  • ALTIN
    967.335
  • BIST100
    2438.84
Spor

Franck Kessie, Milan'a veda etti

Serie A ekiplerinden Milan'da forma giyen Franck Kessie, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla İtalyan kulübüne veda etti.

27 Mayıs 2022 Cuma 18:41 - Güncelleme:
ABONE OL

Serie A'da 11 yıl sonra şampiyon olan Milan'da Franck Kessie, kulübe veda etti.

Yıldız orta saha oyuncusu, Instagram hesabından yaptığı açıklama, "Kulüpte beş yıl geçirdikten sonra, bundan daha iyi bir ayrılık hayal edemezsiniz. Şampiyon olduğumuzda harika duygular yaşadım. Bu formayı gururla giydim ve harika insanlarla takım arkadaşlığı yaptım. Her şey için teşekkürler." ifadelerini kullandı.

Bu sezon Milan'da 39 maçta süre alan 25 yaşındaki futbolcu, takıma 7 gol ve bir asistlik katkı sağladı.

Fildişili orta saha oyuncusunun adı uzun süredir Barcelona ile anılıyor.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.