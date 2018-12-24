Franck Ribery: Şu anda geleceğime ilişkin yorum yapmak kolay değil

Franck Ribery, 2004/2005 sezonunun devre arasında transfer olduğu ve yarım sezon formasını giydiği Galatasaray'da büyük izler bırakmıştı.

Türkiye'den ayrılışı bir hayli olaylı olan Fransız yıldızın adı, son dönemlerde yeniden Sarı Kırmızılılar'la birlikte anılmaya başlamıştı.

Sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan 35 yaşındaki yıldız ismin yeniden Cim Bom'a gelebileceği konuşuluyordu.

Oyuncunun önümüzdeki ay sözleşmesini feshetmesi durumunda Galatasaray'ın Ribery'nin kapısını 1,5 yıllık bir teklifle çalacağı ifade edilmişti. Öte yandan Bayern Münih yöneticileri Hasan Salihamidzic ve Karl-Heinz Rummenigge de Ribery'nin Bavyera'da muhtemelen son sezonunu geçirdiğini söylemişti.

Tüm bu gelişmelerin ardından Ribery'den geleceğine yönelik flaş bir açıklama geldi. Sky'a konuşan tecrübeli sol kanat oyuncusu gelecek sezona ilişkin planlarıyla ilgili olarak şu açıklamaları yaptı:

"Şu anda geleceğime ilişkin yorum yapmak kolay değil. Elbette Bayern'de kalmak isterim. Ancak ben sadece çalışıyor, oyundan keyif alıyor ve futbolumu oynuyorum. Gelecek sezon ne olacağını hep birlikte göreceğiz."

(Fanatik)