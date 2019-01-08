Franck Ribery'den Galatasaray'a yeşil ışık

BAYERN Münih tarafından disiplin yönetmeliği gereği kadro dışı bırakılması gündemde olan Frank Ribery’den Galatasaraylı taraftarları heyecanlandıran bir açıklama geldi. Fransız oyuncu, “Galatasaray'a transfer olur musun?” şeklindeki soruya “Bayern ile sözleşmem var ve geleceğimin ne olacağı konusunda bir fikrim yok. Galatasaray? İnanılmaz bir güç, inanılmaz bir taraftar topluluğu ve öyle bir taraftarın önünde oynamak futbol kariyerimde aldığım en büyük zevkti” dedi.

SON KARAR TERİM’İN

RODRİGUES’İN Al-Ittihad’a satılmasının ardından teknik direktör Fatih Terim bir sol kanat almak istediklerini vurgulamıştı. Oyuncu, Bayern’de kadro dışı kalırsa Alman ekibinden ayrılacak. Bu konuda ise son kararı Fatih Terim verecek. G.Saray yönetimi Terim’in 35 yaşındaki oyuncu için ‘olur ya da olmaz’ raporuna göre yol haritasını belirleyecek. Galatasaray taraftarı ise şimdiden Ribery’nin transferi için kampanya başlattı.

(Güneş)