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Franck Ribery'den Marsilya'ya yeşil ışık

Uzun süren Bayern Münih macerasında geçtiğimi hafta son veren Fransız yıldız Franck Ribery, transferi hakkında konuştu.

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Galatasaray'ın da transfer gündeminde olduğu iddia edilen yıldız futbolcu, konuşmasında eski takımı Marsilya'ya yeşil ışık yaktı.

"MARSİLYA'DA YAŞADIĞIMI UNUTAMAM"

Ribery, konu ile ilgili yaptığı açıklamada, "Marsilya'da yaşadıklarım hayatımın sonuna kadar kalbimin bir köşesinde kalacak. Geri dönüş olur mu bilmiyorum. Tabii ki her şey mümkün. Şu an serbestim, neler olacağını göreceğiz" dedi.

Franck Ribery, Bayern Münih kariyeri boyunca 425 müsabakada forma giymiş ve 124 gol 182 asist yapmıştı.

(Sporx)

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