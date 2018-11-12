Son Dakika Haberleri 12

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

SPOR

  1. Haberler
  2. Spor

Franck Ribery'nin Borussia Dortmund maçı sonrası spor yorumcusunu dövdüğü öne sürüldü

Galatasaray'ın eski yıldızı Franck Ribery, dün takımı Bayern Münih'in Borussia Dortmund'a deplasmanda 3-2 yenildiği maç sonrası çılgına döndü. Alman basını, Fransız futbolcunun takım otobüsünün önünde beIN SPORTS yorumcusunu dövdüğünü yazdı.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Bir dönem Galatasaray'da da top koşturan Fransız futbolcu Franck Ribery'nin adı skandal bir olaya karıştı.

Almanya'nın en çok okunan gazetesi Bild'in okuyucularıyla paylaştığı habere göre 35 yaşındaki futbolcu, Borussia Dortmund'a deplasmanda 3-2 yenildikleri maçın ardından beIN SPORTS yorumcusunu dövdü.

Yaşanan skandalın çıkış noktası, maçı beIN SPORTS Fransa adına yorumlayan eski futbolcu Patrick Guillou'nun Bayern'in yediği iki golden Ribery'i sorumlu tutan yorumları oldu.

Ribery'nin eşi Wahiba Ribéry de bu yorumların ardından Instagram hesabından bir hikaye yayımlayarak "Bay Sabattier (maçın spikeri) lütfen iş arkadaşınızı değiştirin. Kendisi sıkıcı ve faydasız." ifadelerini kullandı ve Guillou'yu eleştirdi.

İddialara göre Ribery'e Guillou'nun kendisi hakkındaki yorumlarını aktaran da eşi Wahiba oldu.

Takım otobüsünün önünde kendisini eleştiren Guillou ile önce ağız dalaşına giren Ribery'nin işi fiziki müdahaleye kadar götürdüğü öne sürüldü.

Bayern Münih'in sportif direktörlüğünü yürüten Hasan Salihamidzic de konuyla ilgili yaptığı açıklamada Ribery ile Guillou arasında bir tartışma yaşandığını doğrularken şu ifadeleri kullandı:

"Ribery, bize vatandaşı ve yıllardan bu yana tanıdığı Patrick Guillou ile bir tartışma yaşadığını söyledi. Sayın Guillou'dan bu sorunu çözmek için buluşma sözü aldık."

Öte yandan Le Parisien gazetesinin ulaştığı Guillou'nun konuyla ilgili yorum yapmak istemediği öğrenildi.

(Fanatik)

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Şırnak´taki İHA´lı saldırı girişiminin görüntüsü ortaya çıktı

Şırnak´taki İHA´lı saldırı girişiminin görüntüsü ortaya çıktı

Galatasaray'ın 'ALTIN' jenerasyonu

Galatasaray'ın 'ALTIN' jenerasyonu

Libertadores finalindeki Süperclasico maçı nefesleri kesti

Libertadores finalindeki Süperclasico maçı nefesleri kesti

CANLI ANLATIM CANLI MAÇ SKORLARI SÜPER LİG FİKSTÜR PUAN DURUMU VE MAÇ SONUÇLARI

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA