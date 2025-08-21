İSTANBUL 31°C / 18°C
Parçalı bulutlu, güneşli
21 Ağustos 2025 Perşembe / 27 Safer 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    40,9403
  • EURO
    47,8364
  • ALTIN
    4396.52
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Franjo Ivanovic: İkinci maçta evimizde daha iyi olacağız
Spor

Franjo Ivanovic: İkinci maçta evimizde daha iyi olacağız

Benficalı futbolcu Franjo Ivanovic, Fenerbahçe maçının ardından yaptığı açıklamada, Portekiz'de oynanacak rövanş karşılaşmasında daha farklı olacaklarını söyledi. Ivanovic, golsüz eşitlikle biten maçla ilgili gol yememiş olmalarının önemli olduğunu vurguladı.

IHA21 Ağustos 2025 Perşembe 09:27 - Güncelleme:
Franjo Ivanovic: İkinci maçta evimizde daha iyi olacağız
ABONE OL

UEFA Şampiyonlar Ligi Play-Off Turu ilk maçında Benfica, deplasmanda Fenerbahçe ile golsüz berabere kaldı. Mücadelenin ardından Benficalı santrfor Franjo Ivanovic, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Zor bir maç olduğunu söyleyerek sözlerine başlayan Ivanovic, "İlk yarı iyi başladık. İkinci yarı daha zor oldu. Kırmızı kartın ardından Fenerbahçe bize çok baskı uyguladı. Geride bekledik. Bizim için gol yememek önemliydi. Haftaya ikinci maçı evimizde oynayacağız ve daha iyi olacağız" ifadelerini kullandı.

"İKİNCİ MAÇTA EVİMİZDE DAHA FARKLI OLACAĞIZ"

Portekiz'de oynanacak rövanş maçıyla ilgili de değerlendirmede bulunan Ivanovic, "İkinci maçta evimizde olacağız ve daha baskılı oynayacağız. Daha hücuma dönük olacağız. Daha farklı bir maç olacaktır" diye konuştu.

"KEREM TRANSFERİNİ DUYDUM"

Sarı-lacivertlilerin transfer gündeminde olan milli futbolcu Kerem Aktürkoğlu'yla ilgili yöneltilen soruya ise Ivanovic, "Bunu duydum. Ama kişisel sorularla ilgili konuşmak istemiyorum. Aramızda iyi bir ilişki var Kerem'le" diye yanıtladı.

ÖNERİLEN VİDEO

İETT şoföründen yaşlı vatandaşa büyük ayıp! Pes dedirten olay

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.