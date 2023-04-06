İSTANBUL 15°C / 8°C
Parçalı bulutlu, güneşli
6 Nisan 2023 Perşembe / 16 Ramazan 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    19,2619
  • EURO
    21,0897
  • ALTIN
    1250.24
  • BIST100
    4955.47
ANA SAYFA
RAMAZAN
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Frank Lampard, Chelsea'ye geri dönüyor
Spor

Frank Lampard, Chelsea'ye geri dönüyor

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Chelsea, Graham Potter ile yollarını ayırdıktan sonra teknik direktör arayışlarını sürdürüyor. İddialara göre maviler sezon sonuna kadar efsane oyuncusu ve eski hocası Frank Lampard'ı sezon sonuna kadar göreve getirecek.

6 Nisan 2023 Perşembe 12:11 - Güncelleme:
Frank Lampard, Chelsea'ye geri dönüyor
ABONE OL

İngiltere Premier Lig'de kötü bir sezon geçiren Chelsea'de yeni teknik direktör belli oluyor.

Telegraph'ta yer alan haberde, Chelsea'nin sezon sonuna kadar eski teknik direktörü Frank Lampard'la anlaşma sağladığı belirtildi.

Frank Lampard'ın sezonuna kadar görevde kalacağı ve yönetimin yeni sezon için farklı isimlerle görüşeceği ifade edildi.

Haberde, Graham Potter'ın ayrılığının ardından geçici olarak göreve gelen Bruno Salter'ın yerine Frank Lampard'ın tercih edilmesindeki sebebi olarak Lampard'ın Salter'a göre daha deneyimli olması gösterildi. Öte yandan Chelsea'nin bu süreçte diğer adaylarla görüşeceği ve sezon sonuna kadar zaman kazanacağı aktarıldı.

Premier Lig'de sezona Everton'da başlayan Frank Lampard, bu yılın başında görevinden ayrılmıştı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.