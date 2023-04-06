Frank Lampard, Chelsea'ye geri dönüyor

İngiltere Premier Lig'de kötü bir sezon geçiren Chelsea'de yeni teknik direktör belli oluyor.

Telegraph'ta yer alan haberde, Chelsea'nin sezon sonuna kadar eski teknik direktörü Frank Lampard'la anlaşma sağladığı belirtildi.

Frank Lampard'ın sezonuna kadar görevde kalacağı ve yönetimin yeni sezon için farklı isimlerle görüşeceği ifade edildi.

Haberde, Graham Potter'ın ayrılığının ardından geçici olarak göreve gelen Bruno Salter'ın yerine Frank Lampard'ın tercih edilmesindeki sebebi olarak Lampard'ın Salter'a göre daha deneyimli olması gösterildi. Öte yandan Chelsea'nin bu süreçte diğer adaylarla görüşeceği ve sezon sonuna kadar zaman kazanacağı aktarıldı.

Premier Lig'de sezona Everton'da başlayan Frank Lampard, bu yılın başında görevinden ayrılmıştı.