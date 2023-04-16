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Spor

Frank Lampard: Galibiyetler sadece oyunun kalitesiyle gelir

Chelsea'de ikinci dönemi geçiren Frank Lampard, 3 maçta 3 mağlubiyet ile korkunç bir başlangıç yaptı. İngiliz teknik adam Brighton ile oynanan maçın ardından bir itirafta bulundu.

16 Nisan 2023 Pazar 15:05 - Güncelleme:
Frank Lampard: Galibiyetler sadece oyunun kalitesiyle gelir
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Chelsea'deki II. dönemine 3 mağlubiyetle başlayan Frank Lampard'dan, Brighton maçı için bir itiraf geldi.

İngiliz teknik adam, "Üç maç, üç yenilgi. En acı verici Brighton karşısında alınan mı?" şeklinde gelen soruya, "En çok hak ettiğimiz mağlubiyet bu. Bence artık yenilgilerden çok sonuçlar hakkında konuşmamız gerekiyor. Galibiyetler sadece oyunun kalitesiyle gelir. Oyun açısından bakıldığında bu mağlubiyet çok büyük hayal kırıklığı oldu." dedi.

Lampard ayrıca, "Brighton iyi bir takım, bu yüzden onların hakkını vermeliyiz. Premier Lig'de tüm takımlara karşı bize oynadıkları gibi oynayabilirler" sözlerini kullandı.

Lampard'ın II. döneminde 3 maça çıkan Chelsea; Wolves'a 1-0, Real Madrid'e 2-0 ve Brighton'a 2-1'lik skorla yenildi.

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