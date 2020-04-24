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Spor

Frank Lampard Milan'ın kalecisi Donnarumma'yı istiyor

Chelsea Teknik Direktörü Frank Lampard, performasından memnun olmadığı Kepa'nın yerine Milan'ın kalecisi Donnarumma'yı kadroya katmak istiyor.

24 Nisan 2020 Cuma 22:48 - Güncelleme: 24 Nisan 2020 Cuma 22:48
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Koronavirüs nedeniyle yaşanan duraksamaya rağmen Chelsea'de transfer için girişimler devam ediyor.

Chelsea Teknik Direktörü Frank Lampard, transfer dönemlerinde adı sık sık devlerle anılan Gianluigi Donnarumma'nın transfer edilmesini istiyor.

Transfer girşiminin nedeni olarak ise; Chelsea'nin İspanyol kalecisi Kepa Arrizabalaga'nın son dönemdeki tartışmalı performansı gösteriliyor.

İspanyol kaleci bu sezon Maviler ile çıktığı 33 resmi maçta kalesinde 43 gol gördü. Kepa'nın tartışmalı performansı ara verilmeden önceki son maçlarda formasına mal olmuştu ve kaleye Caballero geçmişti.

Gianluigi Donnarumma ise bu sezon 26 resmi maçta Milan formasını terletti. İtalyan kaleci, bu maçlarda kalesinde 33 gol gördü.

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