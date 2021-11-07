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Spor

Frank Lampard Ozan Kabak'ın hocası mı oluyor?

İngiltere Premier Lig takımlarından Norwich City'de teknik direktörlüğe Frank Lampard'ın getirilebileceği kaydedildi.

7 Kasım 2021 Pazar 15:28 - Güncelleme: 7 Kasım 2021 Pazar 15:28
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Teknik direktörü Daniel Farke ile yollarını ayıran Norwich City'nin hoca adayları arasında Frank Lampard'ın favori durumda olduğu belirtildi.

Ligde topladığı 5 puanla son sırada yer alan Norwich City'in teknik direktör olarak Lucian Favre, Steve Bruce ve John Terry ile ilgilendiği ancak Lampard'ın bu isimler arasından bir adım önde olduğu ifade edildi.

2 TAKIMDA GÖREV YAPTI

43 yaşındaki Lampard, kariyerinde Derby County ve Chelsea'de teknik direktör olarak görev aldı.

Milli futbolcumuz Ozan Kabak'ın da formasını giydiği İngiliz ekibinin, milli maçlar nedeniyle verilen arada yeni teknik direktörünü açıklamak istediği kaydedildi.

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