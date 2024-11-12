Frank Lampard'dan Coventry City'e teknik direktörlük başvurusu

Championship'te mücadele eden Coventry City'de, yaklaşık 8 yıldır takımın başında olan Mark Robins ile yolların ayrılmasının ardından teknik direktör arayışı başladı.

Sky Sports'un haberine göre; son olarak Chelsea'yi çalıştıran ve 1.5 yıldır işsiz olan Frank Lampard, Robins'in yerini alabilir.

Coventry City'nin sahibi Doug King, Lampard'ın teknik direktörlük pozisyonu için kendilerine başvuruda bulunduğunu söyledi.

King, taraftarlara özel bir etkinlik sırasında yaptığı açıklamada şöyle konuştu:

"LAMPARD'DAN CV ALDIK"

"Frank dahil kaliteli insanlardan çok sayıda CV aldık. Ancak sorun şu ki bu süreçle ilgili henüz hiçbir şey yapmadık. Milli maçlar nedeniyle ara verilen bu dönemde her şeyi değerlendireceğiz ve sonra listemizi oluşturarak görüşmelere başlayacağız."

"RHYS CARR İLE 2-3 MAÇ DAHA DEVAM EDEBİLİRİZ"

"Doğru kişiyi bulursak ve ne üzerinde anlaşmak istediğimiz konusunda hemfikirsek, o zaman oldukça hızlı ilerleyebileceğimizi düşünüyorum. Eğer milli aranın sonuna kadar bitiremezsek, yardımcı antrenör Rhys Carr'a iki veya üç maç daha şans vereceğiz"

DÜŞME HATTININ 1 PUAN ÜSTÜNDELER

Coventry City, 15 haftası geride kalan Championship'te düşme hattının 1 puan üstünde, 16 puanla 17. sırada yer alıyor.