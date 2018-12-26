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Frank Ribery Bayern'den ayrılırsa sezon sonunda İstanbul'da olacak

BAYERN Münih’ten sezon sonu ayrılacak olan Frank Ribery’nin rotası İstanbul…

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Alman basını, Bayern’in 35 yaşındaki Fransız yıldızla yeni sezonda gençlerin önünü açmak için sözleşme imzalamayacağını ve Ribery’nin en ciddi taliplisinin eski takımı Galatasaray olduğunu yazdı. Haberde, Galatasaray taraftarının da Fransız yıldızı Sarı-Kırmızılı forma altında izlemek istediği bilgisine de yer verildi. Hatta Sarı-Kırmızılı idarecilerin Ribery’nin menajeriyle şimdiden görüşmelere başladığı iddia edildi. 

(Gunes)

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