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Spor

Frankfurt, Randal Kolo Muani için serveti reddetti

Transfer çalışmalarına devam eden Paris Saint-Germain, Eintracht Frankfurt forması giyen Randal Kolo Muani için harekete geçti. Fransız ekibinin 24 yaşındaki Fransız santrfor için yaptığı 80 milyon euroluk teklif reddedildi.

29 Ağustos 2023 Salı 21:16 - Güncelleme:
Frankfurt, Randal Kolo Muani için serveti reddetti
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Paris Saint-Germain, Nantes altyapısından çıkan ve şu an Eintracht Frankfurt forması giyen Kolo Muani için Alman ekibine tam 80 milyon euro teklif etti.

Ancak Frankfurt'un bu bonservis bedelini yetersiz bularak reddettiği iddia edildi. Eintracht Frankfurt, Randal Kolo Muani için Paris Saint-Germain'e 80 milyon euro+bonuslar+Hugo Ekitike teklifini kabul edeceklerini söyledi.

46 MAÇA ÇIKTI

Geçtiğimiz sezon Eintracht Frankfurt formasıyla 46 resmi maça çıkan Randal Kolo Muani bu karşılaşmalarda 23 gol, 14 asistlik katkı sağladı.

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