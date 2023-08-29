Frankfurt, Randal Kolo Muani için serveti reddetti

Paris Saint-Germain, Nantes altyapısından çıkan ve şu an Eintracht Frankfurt forması giyen Kolo Muani için Alman ekibine tam 80 milyon euro teklif etti.

Ancak Frankfurt'un bu bonservis bedelini yetersiz bularak reddettiği iddia edildi. Eintracht Frankfurt, Randal Kolo Muani için Paris Saint-Germain'e 80 milyon euro+bonuslar+Hugo Ekitike teklifini kabul edeceklerini söyledi.

46 MAÇA ÇIKTI

Geçtiğimiz sezon Eintracht Frankfurt formasıyla 46 resmi maça çıkan Randal Kolo Muani bu karşılaşmalarda 23 gol, 14 asistlik katkı sağladı.