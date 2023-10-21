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Spor

Frankie de Jong, Barcelona'dan ayrılabilir

Barcelona, yıldız orta sahası Frankie de Jong ile sözleşme uzatmak için harekete geçtiği ancak Hollandalı oyuncunun Katalan ekibinde kalmaya çok sıcak bakmadığı belirtildi.

21 Ekim 2023 Cumartesi 17:06 - Güncelleme:
Frankie de Jong, Barcelona'dan ayrılabilir
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Yeni sezonda ligde henüz istediği performansı veremeyen Barcelona'da iç transfer görüşmeleri devam ediyor.

Diario Sport'un haberine göre, Barcelona Sportif Direktörü Deco, Frenkie de Jong'un sözleşmesini uzatmak adına görüşmelerini sürdürüyor.

Haberde Hollandalı oyuncunun henüz kulübe olumlu bir yanıt vermediği belirtildi.

26 yaşındaki orta saha, yaz transfer döneminde satış listesine konduğu için Barcelona yönetimine karşı mesafeli yaklaşıyor. Oyuncunun, kulüple ilişkisi gelişse de yönetime taviz vermeyeceği belirtildi.

2026 yılında sözleşmesi bitecek olan De Jong için görüşmelerin sürdüğü ifade edildi.

Barcelona ile 190 maça çıkan Hollandalı, 16 gol ve 21 asist yaptı.

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