Frankie de Jong, Barcelona'dan ayrılabilir

Yeni sezonda ligde henüz istediği performansı veremeyen Barcelona'da iç transfer görüşmeleri devam ediyor.

Diario Sport'un haberine göre, Barcelona Sportif Direktörü Deco, Frenkie de Jong'un sözleşmesini uzatmak adına görüşmelerini sürdürüyor.

Haberde Hollandalı oyuncunun henüz kulübe olumlu bir yanıt vermediği belirtildi.

26 yaşındaki orta saha, yaz transfer döneminde satış listesine konduğu için Barcelona yönetimine karşı mesafeli yaklaşıyor. Oyuncunun, kulüple ilişkisi gelişse de yönetime taviz vermeyeceği belirtildi.

2026 yılında sözleşmesi bitecek olan De Jong için görüşmelerin sürdüğü ifade edildi.

Barcelona ile 190 maça çıkan Hollandalı, 16 gol ve 21 asist yaptı.