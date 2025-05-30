Ocak ayında şarta bağlı satın alma opsiyonuyla Lens'ten kiralanan Przemyslaw Frankowski, performans düşüklüğü ve aldığı sürelerin azalmasının nedenini AKŞAM'a açıkladı. 30 yaşındaki sağ bek, "Buraya gelmeden hocayla konuştuğumuzda 3-5-2 oynayacağımızı söylemişti bana. Bu şekilde başladık. Ama istediğimiz gibi gitmedi bazı sonuçlar ve sistemi değiştirmek zorunda kaldık. Değiştirdiğimizde de kazanmaya başladık ve böyle devam etti. Sonuçta takım için iyi olan önemli burada. Ben de her zaman bana görev verildiğinde en iyisini yapabilmek için çalışıyorum. Adaptasyon sürecim devam ediyor" dedi.

DERBİ ATMOSFERİ ÇOK FARKLI

Polonyalı futbolcu, Fenerbahçe'de forma giyen vatandaşı Sebastian Szymanski ile de konuştuğunu söyledi. Sarı-Lacivertliler'e karşı galip geldikleri için çok mutlu olduğunu belirten tecrübeli oyuncu, "Szymanski ile en son mart ayında görüştüm. Ara ara mesajlaşıyoruz. İlk geldiğimde Fenerbahçe ile evimizde berabere kaldık. Ama daha sonra onların evinde galip geldik. Türkiye'de bu derbinin ne kadar önemli olduğunu biliyorum. Tecrübeli bir oyuncu olmama rağmen gerçekten çok farklı bir atmosfer olduğunu gördüm. Çok farklı bir yarış var ortada" ifadelerini kullandı.