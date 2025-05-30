İSTANBUL 24°C / 15°C
Parçalı bulutlu, güneşli
30 Mayıs 2025 Cuma / 3 ZilHicce 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    39,2333
  • EURO
    44,6133
  • ALTIN
    4161.4
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Frankowski aldığı sürelerin azalmasının nedenini açıkladı! ''Sistem değişince...''
Spor

Frankowski aldığı sürelerin azalmasının nedenini açıkladı! ''Sistem değişince...''

Devre arasında Lens'ten kiralanan Przemyslaw Frankowski, performans düşüşü ve azalan forma şansının nedenini AKŞAM'a anlattı. Başlangıçta 3-5-2 sistemine göre hazırlandığını belirten Polonyalı sağ bek, sonradan sistemin değiştiğini ve bu durumun dakikalarını etkilediğini söyledi.

Akşam30 Mayıs 2025 Cuma 08:00 - Güncelleme:
Frankowski aldığı sürelerin azalmasının nedenini açıkladı! ''Sistem değişince...''
ABONE OL

Ocak ayında şarta bağlı satın alma opsiyonuyla Lens'ten kiralanan Przemyslaw Frankowski, performans düşüklüğü ve aldığı sürelerin azalmasının nedenini AKŞAM'a açıkladı. 30 yaşındaki sağ bek, "Buraya gelmeden hocayla konuştuğumuzda 3-5-2 oynayacağımızı söylemişti bana. Bu şekilde başladık. Ama istediğimiz gibi gitmedi bazı sonuçlar ve sistemi değiştirmek zorunda kaldık. Değiştirdiğimizde de kazanmaya başladık ve böyle devam etti. Sonuçta takım için iyi olan önemli burada. Ben de her zaman bana görev verildiğinde en iyisini yapabilmek için çalışıyorum. Adaptasyon sürecim devam ediyor" dedi.

DERBİ ATMOSFERİ ÇOK FARKLI

Polonyalı futbolcu, Fenerbahçe'de forma giyen vatandaşı Sebastian Szymanski ile de konuştuğunu söyledi. Sarı-Lacivertliler'e karşı galip geldikleri için çok mutlu olduğunu belirten tecrübeli oyuncu, "Szymanski ile en son mart ayında görüştüm. Ara ara mesajlaşıyoruz. İlk geldiğimde Fenerbahçe ile evimizde berabere kaldık. Ama daha sonra onların evinde galip geldik. Türkiye'de bu derbinin ne kadar önemli olduğunu biliyorum. Tecrübeli bir oyuncu olmama rağmen gerçekten çok farklı bir atmosfer olduğunu gördüm. Çok farklı bir yarış var ortada" ifadelerini kullandı.

ÖNERİLEN VİDEO

Metrobüs şoförü yolcuların hayatını hiçe saydı: Cep telefonuyla oynadı, yolcularla sohbet etti! İşte o anlar...

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.