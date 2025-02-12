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Spor

Frankowski transferi ortalığı ayağa kaldırdı! ''Tam bir çılgınlık''

Galatasaray, Lens'in kadroda tutmak için yoğun çaba harcadığı Przemyslaw Frankowski'yi kadrosuna kattı. Fransız gazeteci Hugues Honore, Polonya basınına verdiği röportajda, “Takımdan ayrılmak istemesi bizi şoke etti. Yerine transfer yapamayacağız, bu büyük bir kayıp” ifadelerini kullandı.

Aksam12 Şubat 2025 Çarşamba 07:56 - Güncelleme:
Frankowski transferi ortalığı ayağa kaldırdı! ''Tam bir çılgınlık''
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Galatasaray, Lens forması giyen Przemyslaw Frankowski'yi kadrosuna kattı. Fransa ekibinin kadroda tutmak için yoğun çaba sarf ettiği Polonyalı oyuncu, Sarı-Kırmızılılar'a resmi imzayı attı. Fransız gazeteci Hugues Honoer, Polonya basınına verdiği röportajda Frankowski'nin Lens için ne kadar önemli bir oyuncu olduğunu anlattı. Cim-Bom'a gelmek için idmana ve Nice maçına çıkmadığı iddia edilen Frankowski'yi değerlendirdi. Honore'nin ifadeleri şu şekilde: "Lens'e geldiği ilk günden beri etkiliydi. Kondisyonuyla dikkat çekiyordu. Sağ ayaklı olmasına rağmen sol tarafta da çok iyiydi. Ona güvenebiliriz. Nadiren sakatlanıyordu.

AYRILMAK İSTEMESİ ÇOK ŞAŞIRTICI

Hücumda çok iyi bir performans gösterdi ve Lens için birçok gol attı. Bu nedenle onun yokluğu Lens için büyük bir kayıptır. Teknik becerilerini ve oyun zekasını özleyeceğiz. Kişisel olarak da takım içerisinde önemli birisiydi. Her zaman yardım etmeye istekli, davranışlarına çok dikkat eden, sade ve dürüst bir insandır. Burada herkes onu çok sever. Bu nedenle bir kez daha vurguluyorum; büyük bir kayıp oldu. Amerika'dan bize geldiğinde çok hızlı uyum sağladı. Taraftarlar da onu çok sevdi. Sezon ortasında ayrılmak istemesine çok şaşırdık. Frankowski maçlara her zaman çok iyi hazırlanır.

TARAFTARLAR ONA ÇOK ÖFKELİ

Polonyalı oyuncunun, takımdan ayrılmak isteyen oyuncular arasında olmasını hiç beklemiyorduk. Buna şok diyebiliriz. Ayrıca Fransa'da transfer dönemi kapandı ve yerine temmuz ayından önce bir isim alınamayacak. Takımla idman yapmayı reddetmesi endişe verici. Lens'te bunlara alışık değiliz. Gerçek mi değil mi bilmiyoruz ama bu tür haberler insanları endişelendiriyor. Öyle ya da böyle transfer kaçınılmazdı. Lens taraftarlarının büyük bir bölümü sezon ortasında takımını bıraktığı için ona öfkeli. G.Saray'la Şampiyonlar Ligi'nde oynama şansı var. Türkiye'de sıfırdan itibar kazanması lazım."

TAM BİR ÇILGINLIK

Galatasaraylı taraftarlar, yeni transfer Frankowski'yi havalimanında karşıladı. Polonya basını, o anları paylaşarak "Tam bir çılgınlık. Türk kulübü, Frankowski'yi işte böyle karşıladı" ifadelerini kullandı. Sport.tvp.pl adlı haber sitesi "Delilik! Frankowski, İstanbul'a iner inmez tezahüratlara başladı" diye yazdı.

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