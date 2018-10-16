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Fransa: 2 Almanya: 1

Stade de France’ta oynanan Fransa - Almanya maçı ev sahibi ekibin 2-1'lik galibiyetiyle sona erdi...

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UEFA Uluslar Ligi A Grubu’nda üç gün önce Hollanda’ya 3-0 mağlup olan Almanya’ya bir darbe de Fransa’dan geldi. Stade de France’ta oynanan maçta 14. Dakikada kazanılan penaltıyı gole çeviren Toni Kroos takımını 1-0 öne geçirirken, Joachim Löw’ün öğrencileri devre arasına bu skorla girmeyi başardı.

İkinci devreye daha hızlı başlayan ev sahibi Fransa 62’de Griezmann’la maça eşitliği getirirken, yıldız futbolcunun 80’de attığı penaltı golü skoru tayin etti.

UEFA Uluslar Ligi’nde alınan diğer sonuçlar şu şekilde oldu;

Ukrayna: 1 Çekya: 0
İrlanda Cumhuriyeti: 0 Galler: 1
Norveç: 1 Bulgaristan: 0
Slovenya: 1 Güney Kıbrıs: 1
Kazakistan: 4 Andorra: 0
Letonya: 0 Gürcistan: 3
Ermenistan: 4 Makedonya: 0
Cebelitarık: 2 Lihtenştayn: 1

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