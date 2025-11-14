İSTANBUL 17°C / 7°C
Spor

Fransa, 2026 Dünya Kupası'nda!

2026 Dünya Kupası Elemeleri D grubu 5. maçında Fransa, Ukrayna'yı 4-0'la geçti ve Dünya Kupası biletini aldı.

Haber Merkezi14 Kasım 2025 Cuma 01:42 - Güncelleme:
Fransa, 2026 Dünya Kupası'nda!
2026 Dünya Kupası Elemeleri D grubu 5. maçında Fransa, Ukrayna'yı 4-0'la geçti ve Dünya Kupası biletini aldı.

Karşılaşmada Fransa'ya galibiyeti getiren golleri 55 ve 83. dakikalarda Kylian Mbappe, 76. dakikada Michael Olise ve 88. dakikada Hugo Ekitike kaydetti.

Bu sonuçla birlikte en yakın takipçisiyle arasını 6 puana çıkaran Fransa, 2026 Dünya Kupası'na katılmayı garantiledi.

Fransa'nın yıldız oyuncusu Kylian Mbappe, Ukrayna'ya karşı kaydettiği iki golle birlikte kariyerinin 400. golünü atmayı başardı.

