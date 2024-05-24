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Spor

Fransa, ABD'ye set vermedi!

Voleybol FIVB Erkekler Milletler Ligi'nde Fransa, Antalya'da oynanan maçta ABD'yi 3-0 mağlup etti.

24 Mayıs 2024 Cuma 19:27 - Güncelleme:
Fransa, ABD'ye set vermedi!
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Voleybol FIVB Erkekler Milletler Ligi'nde Antalya'da oynanan maçta Fransa, ABD'yi 3-0 yendi.

Uluslararası Voleybol Federasyonu (FIVB) tarafından düzenlenen Milletler Ligi organizasyonunun Antalya etabında Fransa ile ABD karşılaştı.

Fransa, karşılaşmadan 3-0 galip ayrıldı.

Karşılaşmanın ardından açıklamada bulunan Louati, Türkçe "teşekkür ederim" diyerek başladığı konuşmasında Antalya seyircisi önünde oynamanın keyifli olduğunu belirtti. Louati, Türkiye maçını sabırsızlıkla beklediğini kaydetti.

Organizasyondaki ilk maçında Bulgaristan'ı yenen, ikinci maçında ise Slovenya yenilen Fransa, bu sonuçla ikinci galibiyetini elde etti.

Ligde ilk maçında Polonya'ya yenilen ABD ise henüz galibiyetle tanışamadı.

Ligde, bugünün son maçında Hollanda ile Polonya karşılaşacak

Organizasyonun Antalya etabında erkeklerin ilk hafta mücadeleleri, 26 Mayıs Pazar günü sona erecek

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