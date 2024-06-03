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Spor

Fransa Açık'ta Alcaraz, Tsitsipas ve Dimitrov çeyrek finalde

Fransa Açık'ta (Roland Garros) erkeklerde 3 numaralı seribaşı İspanyol Carlos Alcaraz, 9 numaralı seribaşı Yunan Stefanos Tsitsipas ve dünya 10 numarası Bulgar Grigor Dimitrov çeyrek finale çıktı.

3 Haziran 2024 Pazartesi 01:20 - Güncelleme:
Fransa Açık'ta Alcaraz, Tsitsipas ve Dimitrov çeyrek finalde
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Teniste sezonun ikinci grand slam turnuvası Fransa Açık'ta (Roland Garros) erkeklerde 3 numaralı seribaşı İspanyol Carlos Alcaraz, 9 numaralı seribaşı Yunan Stefanos Tsitsipas ve dünya 10 numarası Bulgar Grigor Dimitrov çeyrek finale yükseldi.

Fransa'nın başkenti Paris'te düzenlenen turnuvanın yedinci gününde erkeklerde 3 numaralı seribaşı İspanyol Carlos Alcaraz, dünya 21 numarası Kanadalı Felix Auger-Aliassime'yi 6-3, 6-3, 6-1'lik setlerle 3-0 mağlup ederek adını çeyrek finale yazdırdı.

Erkeklerde 9 numaralı seribaşı Yunan Stefanos Tsitsipas da dünya 35 numarası İtalyan rakibi Matteo Arnaldi'yi 3-6, 7-6, 6-2 ve 6-2'lik setlerle 3-1 yenerek çeyrek final biletini aldı.

Dünya 10 numarası Bulgar tenisçi Grigor Dimitrov ise 8 numaralı seribaşı Polonyalı raket Hubert Hurkacz'ı 7-6, 6-4, 7-6'lık setlerle 3-0 yenerek son 8'e kaldı.

  • Fransa Açık
  • Carlos Alcaraz
  • Stefanos Tsitsipas

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