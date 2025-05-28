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Spor

Fransa Açık'ta Djokovic ikinci tura çıktı

Sezonun ikinci grand slam tenis turnuvası Fransa Açık'ta tek erkeklerde Sırp raket Novak Djokovic, ikinci tura yükseldi.

AA28 Mayıs 2025 Çarşamba 01:18 - Güncelleme:
Fransa Açık'ta Djokovic ikinci tura çıktı
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Sezonun ikinci grand slam tenis turnuvası Fransa Açık'ta tek erkeklerde Sırp raket Novak Djokovic, ikinci tura yükseldi.

Fransa'nın başkenti Paris'te düzenlenen turnuvanın 3. gün akşam seansında birinci tur maçları tamamlandı.

Tek erkeklerde 6 numaralı seribaşı Djokovic ABD'li rakibi Mackenzie McDonald'ı 6-3, 6-3 ve 6-3'lük setlerle 3-0 yenerek üst tura çıktı.

Rus tenisçi Andrey Rublev, Güney Afrika'lı sporcu Lloyd Harris'i 6-4, 4-6, ve 6-3 ve 6-1'lık setlerle 3-1 yendi ve bir üst tura adını yazdırdı.

Joao Fonseca, Corentin Moutet, Flavio Cobolli, Matteo Arnaldi, Jack Draper ve Henrique Rocha, tur atlayan isimler oldu.

  • Djokovic
  • Fransa Açık
  • Tenis

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