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Spor

Fransa Açık'ta iki yarı finalist belli oldu

Sezonun ikinci grand slam tenis turnuvası Fransa Açık'ta (Roland Garros) kadınların 18 numaralı seribaşı Coco Gauff ve dünya 59 numarası Martina Trevisan yarı finale çıktı.

AA31 Mayıs 2022 Salı 17:55 - Güncelleme:
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Başkent Paris'te düzenlenen turnuvanın 10. günü, tek kadınlar çeyrek final maçlarıyla başladı.

Roland Garros'daki ilk çeyrek finaline çıkan Leylah Fernandez (17 numaralı seribaşı) ile 2020'den sonra bir kez daha son 8'de yer alan Martina Trevisan karşılaştı.

Korttan 2 saat 21 dakika sonunda 2-1 (6-2, 6-7, 6-3) galip ayrılan Trevisan, kariyerinin ilk grand slam yarı finaline yükseldi.

Trevisan'ın rakibinin belirleneceği diğer mücadelede ise Coco Gauff (18), klasmanın 64. basamağındaki Sloane Stephens'ın karşısına çıktı.

18 yaşındaki Gauff, 2018 finalisti Stephens'ı 7-5 ve 6-2'lik setlerle 2-0 yenerek kariyerinin ilk grand slam yarı finalini oynamaya hak kazandı.

  • Fransa Açık
  • Coco Gauff
  • Martina Trevisan

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