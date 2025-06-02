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  • Fransa Açık'ta Zverev ve Boisson çeyrek finale yükseldi
Spor

Fransa Açık'ta Zverev ve Boisson çeyrek finale yükseldi

Sezonun ikinci grand slam tenis turnuvası Fransa Açık'ta Alman Alexander Zverev ve Fransız Lois Boisson, çeyrek finale çıktı.

AA2 Haziran 2025 Pazartesi 17:45 - Güncelleme:
Fransa Açık'ta Zverev ve Boisson çeyrek finale yükseldi
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Fransa'nın başkenti Paris'te düzenlenen turnuvanın 9. gününde 4. tur maçları oynandı.

Tek erkeklerde geçen yılın finalisti Zverev (3 numaralı seribaşı), ikinci sette 3-0 üstün durumdayken Hollandalı Tallon Griekspoor'un maçtan çekilmesiyle adını son 8 arasına yazdırdı.

Zverev, çeyrek finalde Cameron Norrie-Novak Djokovic (6) eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.

Turnuvaya özel davetle katılan Lois Boisson ise tek kadınlarda ABD'li Jessica Pegula'yı (3) 2-1 (3-6, 6-4, 6-4) yenerek günün sürprizine imza attı. Boisson, çeyrek finalde Rus Mirra Andreeva'nın (6) rakibi oldu.

  • Alexander Zverev
  • Fransa Açık
  • tenis
  • Lois Boisson

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