Fransa, Almanya ve Portekiz üst tura kaldı! İşte puan durumu

Gruptan çıkmayı önceden garantileyen Fransa, Portekiz ile 2-2 berabere kaldı. Bu sonuçla Fransa 5 puanla grubu lider tamamlayarak, Portekiz ise 4 puanla en iyi grup üçüncüleri arasına girerek son 16 turuna yükseldi.
Diğer maçta ise Almanya ile Macaristan sahadan 2-2 beraberlikle ayrıldı. Grup aşamasında Portekiz'i mağlup eden Almanya, Portekiz ile aynı averaja sahip olmasına rağmen rakibinin üstünde kalarak grubu ikinci sırada tamamladı. Macaristan ise 2 puanla grup sonuncusu olarak elendi.
F Grubu'ndaki puan durumu şöyle:
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|Av.
|P
|Fransa
|3
|1
|2
|0
|4
|3
|1
|5
|Almanya
|3
|1
|1
|1
|6
|5
|1
|4
|Portekiz
|3
|1
|1
|1
|7
|6
|1
|4
|Macaristan
|3
|0
|2
|1
|3
|6
|-3
|2