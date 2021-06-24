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Spor

Fransa, Almanya ve Portekiz üst tura kaldı! İşte puan durumu

16. Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) F Grubu üçüncü maçlarının ardından Fransa, Almanya ve Portekiz üst tura kaldı.

AA24 Haziran 2021 Perşembe 00:24 - Güncelleme: 24 Haziran 2021 Perşembe 00:24
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Gruptan çıkmayı önceden garantileyen Fransa, Portekiz ile 2-2 berabere kaldı. Bu sonuçla Fransa 5 puanla grubu lider tamamlayarak, Portekiz ise 4 puanla en iyi grup üçüncüleri arasına girerek son 16 turuna yükseldi.

Diğer maçta ise Almanya ile Macaristan sahadan 2-2 beraberlikle ayrıldı. Grup aşamasında Portekiz'i mağlup eden Almanya, Portekiz ile aynı averaja sahip olmasına rağmen rakibinin üstünde kalarak grubu ikinci sırada tamamladı. Macaristan ise 2 puanla grup sonuncusu olarak elendi.

F Grubu'ndaki puan durumu şöyle:


OGBMAYAv.P
Fransa31204315
Almanya31116514
Portekiz31117614
Macaristan302136-32

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