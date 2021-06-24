Fransa, Almanya ve Portekiz üst tura kaldı! İşte puan durumu

AA 24 Haziran 2021 Perşembe 00:24 - Güncelleme: 24 Haziran 2021 Perşembe 00:24

Gruptan çıkmayı önceden garantileyen Fransa, Portekiz ile 2-2 berabere kaldı. Bu sonuçla Fransa 5 puanla grubu lider tamamlayarak, Portekiz ise 4 puanla en iyi grup üçüncüleri arasına girerek son 16 turuna yükseldi.

Diğer maçta ise Almanya ile Macaristan sahadan 2-2 beraberlikle ayrıldı. Grup aşamasında Portekiz'i mağlup eden Almanya, Portekiz ile aynı averaja sahip olmasına rağmen rakibinin üstünde kalarak grubu ikinci sırada tamamladı. Macaristan ise 2 puanla grup sonuncusu olarak elendi.

F Grubu'ndaki puan durumu şöyle:

