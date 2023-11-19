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Spor

Fransa, Almanya'nın rekorunu geride bıraktı!

EURO 2024 Elemeleri'nde Cebelitarık'ı 14-0 mağlup eden Fransa, daha önce Almanya'ya ait olan organizasyon tarihinin en farklı galibiyeti rekorunu geride bıraktı.

AA19 Kasım 2023 Pazar 14:37 - Güncelleme:
Fransa, Almanya'nın rekorunu geride bıraktı!
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2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) Elemeleri'nin 9. haftasında konuk ettiği Cebelitarık'ı 14-0 mağlup eden Fransa, yeni rekorlara imza attı.

Kylian Mbappe'nin "hat-trick" yaptığı, Kingsley Coman ile Oliver Giroud'nun ikişer kez ağları sarstığı maçta elde edilen skor, organizasyon tarihinin en farklı galibiyeti olarak tarihe geçti. Önceki rekor, San Marino'yu 13-0 mağlup eden Almanya'ya aitti.

Bu galibiyetle, B Grubu'nda 7'de 7 yaparak 21 puanla zirvede yer alan Fransa, Dünya Kupası ve Avrupa Şampiyonası'nın elemelerinde 14 gole imza atan tek Avrupa takımı konumuna geldi.

Fransa, milli takım tarihinin de en farklı galibiyetini elde etti.

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