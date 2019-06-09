Fransa basını Lloris'i kahraman ilan etti!

Fransa'nın köklü medya kuruluşlarından L'Equipe, Fransa'nın performansının hayal kırıklığı yarattığını belirtti. Fransız file bekçisi Hugo Lloris'in Fransa'yı farklı mağlubiyetten kurtardığı belirtilirken, "Lloris, mavileri korkunç batıştan korudu" başlığı atıldı.

Gazete ayrıca, Türkiye'nin Fransa karşısında etkili bir oyun oynadığının altını çizerken, "Müthiş bir şekilde savaşçı ve çok başarılı olan Türkler, Dünya Kupası'ndan bu yana Fransa'ya ikinci yenilgisini tattırdı" ifadelerini kullandı.

Öte yandan Fransız futbolseverler katıldıkları ankette, Hugo Lloris'i Fransa adına maçın adamı olarak seçerken, en kötü performansta ise Kylian Mbappe'nin imzasının olduğunu dile getirdi.