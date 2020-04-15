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Spor

Fransa Bisiklet Turu'na koronavirüs ertelemesi

Koronavirüs salgını nedeniyle 27 Haziran'da başlaması planlanan Fransa Bisiklet Turu'nun, 29 Ağustos tarihine ertelendiği açıklandı.

IHA15 Nisan 2020 Çarşamba 15:06 - Güncelleme: 15 Nisan 2020 Çarşamba 15:06
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Tüm dünyada etkisini gösteren ve Fransa’da da artan salgın vakaları sonucu, Fransa Bisiklet Turu’nun akıbeti belli oldu. Bu sene 107. kez düzenlenecek olan ve ilk pedalının 27 Haziran’da çevrileceği daha önceden açıklanan Fransa Bisiklet Turu’nun, 29 Ağustos ile 20 Eylül tarihleri arasında yapılmasına karar verildi.

Turun rotalarında henüz bir değişiklik olmadığı açıklanırken, temmuz ayında yapılması planlanan tur etkinliklerinin yeni tarihlerinin ise önümüzdeki günlerde belli olacağı ifade edildi.

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