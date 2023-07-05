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Spor

Fransa Bisiklet Turu'nda 5. etap sona erdi

Fransa Bisiklet Turu'nun 5. etabını, Bora-Hansgrohe takımının Avustralyalı sporcusu Jai Hindley kazandı.

5 Temmuz 2023 Çarşamba 21:26 - Güncelleme:
Fransa Bisiklet Turu'nda 5. etap sona erdi
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Bu yıl 110'uncusu düzenlenen turun Pau ile Laruns kasabaları arasındaki 163 kilometrelik etabında Hindley, 3 saat 57 dakika 7 saniyelik derecesiyle birinciliğe ulaştı.

Lidl-Trek takımı için yarışan İtalyan Giulio Ciccone yarışı ikinci, AG2R-Citroen takımından Avusturyalı Felix Gall ise üçüncü tamamladı.

Genel klasman liderliğini de Hindley, BAE Emirates takımının Büyük Britanyalı sporcusu Adam Yates'ten aldı.

Hindley, toplamda 22 saat 15 dakika 12 saniyelik süresiyle sarı mayonun yeni sahibi oldu.

Organizasyon, yarın Tarbes ile Cauterets-Cambasque kasabaları arasındaki 145 kilometrelik etapla devam edecek.

Tur, 21 etap sonunda 23 Temmuz Pazar günü Fransa'nın başkenti Paris'te son bulacak.

  • Fransa Bisiklet Turu
  • Jai Hindley
  • Bora-Hansgrohe

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