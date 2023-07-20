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Spor

Fransa Bisiklet Turu'nun 18. etabı geçildi

110. Fransa Bisiklet Turu'nun 18. etabını, Soudal Quick-Step takımının Danimarkalı sporcusu Kasper Asgreen kazandı.

20 Temmuz 2023 Perşembe 20:14 - Güncelleme:
Fransa Bisiklet Turu'nun 18. etabı geçildi
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Yol bisikletinin en prestijli yarışı kabul edilen organizasyonun 18. etabı, Moutiers ile Bourg en Bresse arasındaki 184,9 kilometrelik parkurda yapıldı.

Kaçış grubundaki Asgreen, 4 saat 6 dakika 48 saniyelik süresiyle Pascal Eenkhoorn (Lotto Dstny takımı) ve Jonas Abrahamsen'in (Uno-X) önünde etabı birinci bitirdi.

Üst üste 2. şampiyonluğuna koşan Jonas Vingegaard (Jumbo-Visma), genel klasmandaki en yakın takipçisi 2020 ve 2021 şampiyonu Tadej Pogacar (BAE Emirates) ile arasındaki 7 dakika 35 saniyelik farkı korudu.

  • Fransa Bisiklet Turu
  • Soudal Quick-Step
  • Kasper Asgreen

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