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Spor

Fransa, Embiid'e milli takımını seçmesi için süre verdi

Fransa'nın, Philadelphia 76ers yıldızı Joel Embiid'e 2024 Olimpiyatları öncesinde milli takımını seçmesi için 10 Ekim'e kadar süre tanıdığı bildirildi.

25 Eylül 2023 Pazartesi 13:35 - Güncelleme:
Fransa, Embiid'e milli takımını seçmesi için süre verdi
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Kamerun doğumlu olan ve Kamerun Milli Takımı'nda mücadele etme hakkına sahip olan Joel Embiid, 2024 Olimpiyatları öncesinde ayrıca Fransa ve ABD Milli Takımı kadrolarında forma giyebilecek adaylar arasında da ortaya çıkmıştı.

Fransız vatandaşı olan Embiid, aynı zamanda lise öğrenimini Amerika Birleşik Devletleri'nde almış olmasından dolayı her iki takımda da oynamaya uygun durumda ve artık kararını vermek için Fransa tarafından kendisine belli bir süre tanınmış bulunuyor.

Fransız radyo istasyonu RMC'deki 'Stephen Time Show'da konuşan federasyon başkanı Jean-Pierre Siutat, Embiid'den 10 Ekim'e kadar bir yanıt beklediğini açıkladı:

"Her durumda çok hızlı bir şekilde gerçekleşecek. Biz bu şekilde umuyoruz ve bence o da bunu biliyor. 10 Ekim'e kadar bir yanıt almayı bekliyoruz. Belirlediğimiz süre budur."

ABD Milli Takımı'nın, 2023 FIBA Dünya Kupası'nda beklentileri karşılayamadıktan sonra 2024 Olimpiyatları için Los Angeles Lakers süperstarı LeBron James'in önderliğinde yıldızlardan oluşan bir takım kuracağı söylenmişti.

Embiid geçtiğimiz sezonu maç başına 33.1 sayı, 10.4 ribaund, 4.2 asist ve 1.7 blok ortalamaları yakalayarak MVP ödülüyle tamamlamıştı.

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