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Spor

Fransa Kupası'nda Annecy'yi eleyen Toulouse finale yükseldi

Fransa Kupası yarı final mücadelesinde Annecy'yi ile karşılaşan Toulouse, rakibini 2-0 mağlup ederek tarihinde ilk kez finale yükseldi.

AA7 Nisan 2023 Cuma 09:21 - Güncelleme:
Fransa Kupası'nda Annecy'yi eleyen Toulouse finale yükseldi
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Toulouse, Annecy'yi 2-1 mağlup ederek Fransa Kupası finalinde Nantes'ın rakibi oldu.

Turnuvanın yarı finalinde, 2. Futbol Ligi (Ligue 2) ekibi Annecy, Ligue 1 takımlarından Toulouse'u konuk etti.

Fransa Kupası'ndaki ilk finaline çıkmak isteyen kulüpler arasındaki maçın ilk yarısı, Toulouse'tan Aboukhlal'ın 36 ve Annecy'den Bosetti'nin (penaltıdan) 45+4'üncü dakikadaki golleriyle 1-1 bitti.

Chaibi, 85. dakikada attığı golle Toulouse'un adını finale yazdırmasını sağladı.

Toulouse'un son şampiyon Nantes ile karşılaşacağı final maçı, 29 Nisan'da başkent Paris'teki Stade de France'ta oynanacak.

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