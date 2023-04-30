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Spor

Fransa Kupası'nın sahibi Toulouse oldu

Fransa Kupası'nda bu akşam oynanan final maçında Toulouse rakibi Nantes'i 5-1'lik skorla yenerek kupanın sahibi oldu. Mor-beyazlılar bu sonuç ile kupayı ikinci kez müzelerine götürmenin mutluğunu yaşadı.

AA30 Nisan 2023 Pazar 00:08 - Güncelleme:
Fransa Kupası'nın sahibi Toulouse oldu
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Fransa Kupası finalinde Nantes'ı 5-1 yenen Toulouse, kupanın sahibi oldu.

Başkent Paris'teki Stade de France'ta oynanan final maçının ilk yarısını Toulouse, 4 ve 10. dakikalarda Logan Costa, 23 ve 31. dakikalarda Thijs Dallinga'nın golleriyle 4-0 önde tamamladı.

Kupanın son şampiyonu Nantes, karşılaşmanın 75. dakikasında Ludovic Blas'ın penaltı golüyle farkı üçe indirdi. Bu gole 79. dakikada Zakaria Aboukhlal ile karşılık veren Toulouse, sahadan 5-1 galip ayrılarak kupaya uzandı.

Toulouse, 1957'den sonra tarihinde ikinci kez kupayı müzesine götürdü.

  • Toulouse
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