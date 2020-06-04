Fransa Lig 1 için itirazlar incelendi, karar bekleniyor

04 Haziran 2020 Perşembe 23:27 - Güncelleme: 04 Haziran 2020 Perşembe 23:27

Perşembe günü Lyon, Amiens ve Toulouse kulüpleri liglerin tescil edilmesinin kulüplerin ekonomik anlamda zarar göreceğine yönelik itirazlarını mahkemeye sundu. Danıştay, üç kulübün de itirazını inceledikten sonra Pazartesi veya Salı günü kararını açıklayacak.

Amiens kulübü "Ekonomik anlamda büyük zarar görüyoruz. Ligler için en kötü karar verildi. Haksız, tutarsız ve sürdürülmesi güç bir karar alındı." şeklinde uzun bir savunma yaptı.

Toulouse kulübü ise "Yarışma sırasında kuralları değiştiremezsiniz. Bu yasal ve adil bir karar değildir." şeklinde uzunca bir itiraz dilekçesi hazırladı.

LYON BAŞKANI AULAS NE DEMİŞTİ?

Lyon Başkanı Jean-Michel Aulas, "Geçtiğimiz süreçte İspanyol yetkililer, sürekli olarak UEFA ile görüştüler ve birlikte çalıştılar. Aynı toplantılara Fransa Ligi Direktörü Didier Quillot da katıldı. Özellikle 23 Nisan'da yapılan toplantı. UEFA, bu toplantılarda sabırlı olunması gerektiğini belirtmişti. Bizim yöneticilerimiz de bu toplantıya katıldı ama farklı sonuçlar çıkardı. Gerçekten çok aptal olduğumuzu hissediyorum" dedi.