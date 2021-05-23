23 Mayıs 2021 Pazar 22:17 - Güncelleme: 23 Mayıs 2021 Pazar 22:17

Fransa Ligue 1'de Lille forması altında sergilediği performansla takımını zirvede tutan milli yıldızımız Burak Yılmaz Fransa Ligue 1'de Yılın Oyuncusu Ödülü adayları arasında gösterilmişti. Ligue 1'de yılın futbolcusu PSG forması giyen Fransız futbolcu Kylian Mbappe oldu.

Son hafta maçı öncesi 35 yaşındaki Burak Yılmaz, bu sezon Lille forması altında Fransa Ligue 1'de çıktığı 27 karşılaşmada 15 gol atarken 5 de asist yaptı. Yılın futbolcusu ödülünün sahibi olan Mbappe ise son haftaya çıkarken 26 gole imza attı.