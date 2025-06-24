Fransa, Litvanya'yı rahat geçti

2025 FIBA Kadınlar Avrupa Basketbol Şampiyonası'nın çeyrek final mücadelesinde Litvanya'yı 83-61 yenen Fransa, yarı finale yükseldi.
Karşılaşmaya hızlı başlayan Fransa, üç sayı çizgisinin gerisinden 9 isabet bulduğu ilk periyodu 35-14 önde bitirdi.
İkinci çeyrekte de skor üretmekte zorlanmayan Fransızlar, devre arasına 56-31 üstünlükle gitti.
Maç boyunca 25 top kaybı yapan Litvanya karşısında üçüncü periyodu 71-45 önde geçen Fransa, mücadeleyi 83-61 kazanarak turnuvanın ilk yarı finalisti oldu.
Fransa, yarı finalde İspanya-Çekya müsabakasının galibiyle eşleşecek.
Salon: Barış ve Dostluk
Hakemler: Georgios Poursanidis (Yunanistan), Paulina Karolina Gajdosz (Polonya), Paulo Marques (Portekiz)
Fransa: Bernies, Toure 6, Ayayi 11, Salaun 10, Rupert 15, Brochant 7, Foppossi 6, Badiane 6, Pouye 4, Tabdi 2, Lacan 10, Astier 6
Litvanya: Sinickaite 2, Jocyte 9, Juskaite 16, Miskiniene 2, Sventoraite 15, Nacickaite 2, Meskonyte 5, Grigalauskyte 1, Donskichyte, Labuckiene 8, Zabotkaite 1, Raulusaityte
1. Periyot: 35-14
Devre: 56-31
3. Periyot: 71-45
Beş faulle çıkan: 39.42 Badiane (Fransa)