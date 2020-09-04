Fransa milli kalecisi koronavirüse yakalandı

IHA 04 Eylül 2020 Cuma 20:54 - Güncelleme: 04 Eylül 2020 Cuma 20:54

Fransa Teknik Direktörü Didier Deschamps, kalecileri Steve Mandanda’nın koronavirüse yakalandığını belirterek, İsveç maçı kadrosundan çıkarıldığını kaydetti.

UEFA Uluslar A Ligi 3. Grup’ta yarın İsveç ile karşılaşacak olan Fransa’da teknik direktörü Didier Deschamp, başkent Stockholm’de maçın oynanacağı Friends Arena Stadında basın toplantısı düzenledi. Toplantıda açıklamalarda bulunan Deschamps, Fransa Ligue 1 ekibi Olympique Marsilya’nın kalecisi Steve Mandanda’nın korona virüs testinin pozitif çıktığını ve İsveç maçı öncesi kadrodan çıkarıldığını belirtti.

Fransa’da korona virüse yakalanan futbolcu sayısı 3’e yükseldi

Tecrübeli teknik direktör, daha önce yapılan testlerde de Manchester United’ın yıldız oyuncusu Paul Pogba ve Olympique Lyon’un genç oyuncusu Houssem Aouar’ın da korona virüs testinin pozitif çıktığını ve kadrodan çıkarıldıklarını hatırlattı. Deneyimli file bekçisi ile birlikte Fransa Milli Takımı’nda korona virüse yakalanan oyuncu sayısı 3 oldu.